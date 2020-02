Elettra Lamborghini è rimasta spiazzata da una domanda di Daria Bignardi a "L’Assedio": la reazione della performer bolognese

Elettra Lamborghini è stata recentemente ospite di Daria Bignardi a L’Assedio sul Canale Nove. La performer bolognese, appena tornata dal Festival di Sanremo, ha tenuto botta alle domande della presentatrice con una lunga intervista senza interruzioni. La chiacchierata tra le due donne si è poi conclusa con una domanda bruciapelo sulla politica. “Sei andata a votare il 26 gennaio per le regionali in Emilia?”, ha domandato Daria a un’Elettra stupefatta.

Elettra Lamborghini contro il PD?

Nonostante in quel periodo fosse all’estero, la cantante non si è lasciata prendere in contropiede. La sua risposta è stata infatti: “Sono tornata a Bologna solo per quello, pensa!”. Tuttavia, quando Daria Bignardi ha cercato di carpire per chi avesse votato, Elettra ha risposto che non glielo avrebbe mai detto. Solo in un secondo momento, quando la presentatrice le ha domandato se fosse rimasta contenta dei risultati delle elezioni, la Lamborghini ha reagito con un’espressione che ha diviso l’opinione pubblica.

Nessuno è stato infatti in grado di dire se si trattava di una smorfia di assenso o di dissenso.





Ricordiamo, a onore della cronaca, che alle regionali in Emilia Romagna ha trionfato Stefano Bonaccini del PD, seguito dalla Lega con Lucia Borgonzoni. A chi era dunque rivolto il gesto dell’artista? Nel mentre la sempre frizzante Elettra Lamborghini ha regalato un nuovo siparietto a tutti i suoi fan di Instagram. Poche ore fa, la bella ereditiera ha infatti dato come al solito il suo buongiorno sui social, ma si è trovata a fare i conti con un inconveniente. La cantante ha infatti provato a interpretare il suo pezzo di Sanremo, ma non ci è riuscita perché si è infatti svegliata completamente senza voce!