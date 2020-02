Elettra Lamborghini ha problemi col vestito a Domenica In, interviene Mara con una spilla

Bella e prosperosa, Elettra Lamborghini da Sanremo a Domenica In non manca di mostrare le sue forme, anche attraverso i suoi capi d’abbigliamento. La giovane ereditiera è un’icona di stile, e sfoggia sempre vestiti molto ricercati e, anche, molto provocanti.

Elettra Lamborghini a Domenica In: vestito troppo scollato

Ospite della Venier a Domenica In, Elettra Lamborghini ha sfoggiato uno dei suoi soliti look per nulla sobri. Ovvero un tailleur ricoperto di paillettes argento, senza nulla sotto. Tanto scollata da mettere in difficoltà il regista di Domenica In, con problemi ad effettuare inquadrature senza troppi parti del corpo in vista. Tanto che è intervenuta Mara Venier, che, armata di spilla da balia, ha provato a ridurre un po’ la scollatura della Lamborghini. Che, ridendo, ha commentato: “ho provato a mettere un po’ di scotch per non farle uscire!“.

Evidentemente non è bastato, dato che la Venier è dovuta intervenire. Poco dopo, sono state le paillettes dei pantaloni ad incastrarsi. Insomma, grandi risate per Mara e Elettra in studio, che sembravano amiche da tempo.

Elettra e le gaffe coi vestiti

Elettra Lamborghini è stata protagonista di un piccolo incidente sexy sul palco dell’Ariston. Nell’ultima serata del Festival, la Lamborghini aveva indossato una scollatura vertiginosa che, però, non ha retto all’energia della ragazza sul palco. Per qualche secondo, infatti, il vestito della ragazza si è spostato, mostrando una parte di seno in eurovisione. Subito la cantante ha cercato di rimediare, aiutata anche da un’imbarazzato Amadeus, che ha ironizzato: “Musica e il resto ‘dovrebbe scomparire'”.