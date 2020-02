Francesco Sarcina pare aver voglia di confrontarsi con l’ex moglie Clizia Incorvaia in merito al suo flirt con Paolo Ciavarro al Gf Vip 4

Certamente il flirt nato tra le mura del Grande Fratello Vip 4 tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è uno degli argomenti più seguiti del reality show di Canale 5. Nel contempo, super chiacchierata è anche la fine del matrimonio dell’influencer siciliana con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni. Da poco conclusa l’avventura al 70° Festival di Sanremo, pare che ora il cantante abbia avuto tempo di vedere la love story della sua ex moglie con il bel Paolino. Non avendola tanto apprezzata, non sembra remota l’ipotesi che possa decidere di entrare nella Casa per avere con lei un confronto vis a vis.

Francesco Sarcina: entrerà al Gf?

I rumors sostengono dunque che questo flirt non sia per nulla gradito a Francesco Sarcina, che avrebbe voglia di confrontarsi con la sua ex.

Sarà forse un modo per tentare di ricomporre la famiglia e tornare insieme per il bene della loro bambina di quattro anni? Non resta dunque che attendere per vedere se dalla porta rossa di Cinecittà potrà spuntare l’artista milanese. Nel frattempo Clizia Incorvaia continua a viversi la liaison con Paolo Ciavarro, pur ripensando a tratti ai momenti del matrimonio e ai motivi della rottura.

“Pretendeva che lo redimessi ogni volta” ha commentato Clizia su Sarcina, precisando come gli facesse da spalla praticamente in tutto. “Poi è nata mia figlia e non ce l’ho fatta più. Ogni giorno mi ricordava quanto fossi inadeguata, quanto la mia laurea non valesse, quanto terribili fossero i miei amici. Mi arrivavano segnalazioni che mi dicevano: ti vuole distruggere.

Eravamo in competizione”. Da qui, dunque, l’inevitabile fine.