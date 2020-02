I concorrenti del Gf Vip 4 hanno scoperto il caso di Morgan e Bugo eliminati al Festival di Sanremo: possibile squalifica immediata per chi ha svelato tutto.

Come tutti sanno, i concorrenti del Grande Fratello non possono venire a conoscenza di fatti e avvenimenti che accadono fuori dalla casa durante la loro permanenza al reality show. Tuttavia, in queste ultime ore, i protagonisti dell’attuale Gf Vip 4 sono venuti a sapere del colpo di scena accaduto a Sanremo tra Morgan e Bugo. Come hanno fatto a conoscere questo avvenimento?

Ebbene, la scorsa sera, poco prima di cena, la nuova entrata Asia Valente ha pensato bene di spifferato tutto ai suoi compagni di avventura. Seppur all’inizio ha scambiato Morgan per Malgioglio, la web influencer si è poi corretta, raccontando nel dettaglio tutto quello che è accaduto sul palco dell’Ariston. Ecco dunque il video che dimostra l’uscita, apparentemente inconsapevole, della giovane:

Gf Vip: lo svelamento inaspettato

Mentre tutti ascoltavano, l’ex Madre Natura Paolo Di Benedetto ha instillato il dubbio che non si potessero raccontare fatti esterni.

E in effetti, pochi istanti dopo, il GF ha chiamato Asia in confessionale. Certamente le avrà ricordato che non può svelare ai ragazzi quello che è successo nelle scorse settimane fuori dalla casa di Cinecittà.

Nel mentre, nella puntata di poche ore fa di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha smascherato la nuova entrata del Gf Vip. Carmelita aveva infatti già parlato di lei quando Asia rispose all’appello di un ragazzo che si era innamorato di una sconosciuta sul tram. Asia sosteneva dunque di essere quella ragazza, ma in realtà era tutta una bugia. La d’Urso riuscì infatti a scoprire la verità, visto che il giorno dell’avvistamento la Valente si trovava in montagna. Forse la giovane aveva tentato quella carta per ottenere un po’ di visibilità? Fatto sta che la d’Urso ha tuonato al suo indirizzo: “Ti abbiamo smascherata”.