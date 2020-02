La diva delle dive Tina Cipollari è scoppiata a piangere scappando poi dallo studio di Verissimo dove era ospite: ecco cosa è successo

Nel corso dei tantissimi anni della sua presenza in tv, soprattutto a Uomini e Donne, raramente si è vista una Tina Cipollari realmente commossa. Con il suo ruolo di opinionista spesso sopra le righe, il pubblico è da sempre abituato a vederla in una versione assolutamente autoironica e divertente. Le gag esilaranti della Diva avvengono soprattutto nelle puntate dedicate al Trono Over, quando in studio è presente anche la sua acerrima nemica Gemma Galgani.





Per tali motivi è apparso davvero molto strano vedere la vamp frusinate con le lacrime agli occhi, emozionata di fronte a un avvenimento riguardante il suo passato. La donna, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha infatti rivisto alcune immagine del padre, venuto a mancare alcuni anni fan a causa di un brutto male.

A quel punto l’ex moglie di Kikò Nalli è scoppiata a piangere ed è uscita dallo studio, lasciando esterrefatti sia il pubblico sia la presentatrice.

Tina Cipollari sopra le righe

Nel mentre, ad ogni modo, i fan della bionda Vamp sanno che le bagarre tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finiranno mai. Forse non tutti ricordano che anni fa le due donne andavano persino d’accordo nel parterre senior del dating show mariano. Secondo il parere della storica opinionista, la dama torinese si è difatti recata nel programma di Maria De Filippi con l’intenzione reale di trovare l’anima gemella. Poi però, col passar del tempo e le troppe delusioni, la piemontese avrebbe capito che le telecamere e la popolarità le piacevano di più. Da quel momento avrebbe dunque modificato il proprio obbiettivo, aspirando a diventare una protagonista dello show, quale effettivamente è diventata.