Uomini e Donne, trono classico sospeso: i motivi

Il calo di ascolti che ha colpito lo show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, potrebbe costare al programma un’improvvisa sospensione: secondo indiscrezioni le puntate registrate verranno mandate in onda tutte assieme.

Il trono classico sospeso?

Da anni il trono classico di Uomini e Donne tiene compagnia ai telespettatori del piccolo schermo, ma sembra che negli ultimi tempi ad aver avuto la meglio sulla versione “classica” del programma sia invece quella del trono over. L’appuntamento col trono classico si è via via ridotto fino a diventare soltanto uno alla settimana e, secondo indiscrezioni, il calo di share subito dal programma potrebbe costargli la sua immediata sospensione.





Secondo un rumors che ha preso piede in rete infatti, le puntate continueranno ad essere registrate ma verranno mandate in onda tutte assieme.

Discorso diverso per il trono over, che invece continuerà ad essere mandato in onda secondo la programmazione già stabilita.

La versione over del programma ha inaspettatamente riscosso più successo della versione classica, e in tanti sono in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Gemma Galgani all’interno dello show e quali saranno i risvolti con Tina Cipollari e l’opinionista Gianni Sperti. Tra le polemiche che hanno infiammato la rete a proposito del programma c’è anche quella riguardante i personaggi scelti per lo show che, secondo alcuni, sarebbero sempre gli stessi e avrebbero finito con l’esaurire gli argomenti all’interno del programma. Più di una volta si è vociferato anche che proprio Gemma, storico volto di Uomini e Donne, potesse lasciare definitivamente la trasmissione.