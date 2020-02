Barbara D’Urso: “Torno con il mio Grande Fratello”

Barbara D'Urso ha annunciato i suoi programmi per il 2020: tra questi ovviamente non poteva mancare il Grande Fratello.

A settembre 2020 Barbara D’Urso torna in TV con il Grande Fratello, ma quest’anno la conduttrice ha riferito che non prenderà parte alla realizzazione di uno dei suoi show più seguiti.

Barbara D’Urso: il Grande Fratello

Nonostante le polemiche e gli ascolti degli anni passati, a settembre Barbara D’Urso sarà di nuovo al timone del Grande Fratello e a confermarlo è stata lei stessa. Quest’anno la regina del piccolo schermo avrà il suo bel da farsi con i programmi che è solita condurre (Pomeriggio Cinque e Domenica Live) a cui si è aggiunto Live – Non è la D’Urso. Proprio per via della grossa mole d’impegni la Carmelita Nazionale ha annunciato che quest’anno non realizzerà alcuna nuova puntata della Dottoressa Giò, la serie che la vede protagonista. “Non ce la faccio, saltiamo un anno”, ha dichiarato, e quindi i fan della trasmissione dovranno aspettare il 2021 per sperare di vederla ancora con indosso il camicie bianco.





La conduttrice ha anche rivelato attraverso i suoi account social di essersi recata a Mediaset Spagna, e ha rivelato che non mancheranno delle sorprese: si tratterà di un nuovo format? I fan sono in attesa di sapere in quali altre avventure vorrà lanciarsi questa volta Barbara D’Urso. “Mai fermarsi”, ha scritto la conduttrice sotto un suo post che la ritraeva in compagnia della star spagnola Alvaro Rico: anche lui farà parte dei progetti top secret a cui la conduttrice prenderà parte? Per il momento ancora non sono trapelate indiscrezioni in merito.