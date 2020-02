Ghali contro Fedez: “Cerco di evitarlo”

Per la prima volta Ghali ha confessato i motivi della sua antipatia per Fedez e ha spiegato perché cercherebbe di evitarlo.

Ghali non ha mai nascosto che tra lui e Fedez non correrebbe buon sangue, ma questa volta ha rivelato i motivi dietro alla sua antipatia per il rapper marito di Chiara Ferragni che a suo dire cercherebbe di evitare a tutti i costi.

Ghali contro Fedez: le parole

Per carattere Ghali non è tipo da fare buon viso a cattivo gioco e così, quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi rapporti con Fedez, ha dichiarato chiaramente che lo eviterebbe scrupolosamente per alcune frasi dette dal collega in passato contro di lui. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa quando Ghali si esibiva con la prima sua band, i Troupe d’Elite: “Il successo tardava ad arrivare e venivamo costantemente attaccati. Fedez mi diceva: Guarda quali sono i riscontri… Cosa potresti mai fare? Quale potrebbe essere il tuo messaggio? Cosa potresti raccontare agli italiani? Fatti odiare”, ha confessato.

A detta di Ghali il rapper marito di Chiara Ferragni avrebbe più volte provato ad avvicinarlo negli anni a seguire, ma lui lo avrebbe evitato proprio per i suddetti motivi.





Ghali ha anche dichiarato di essersi pentito di aver commentato l’album di Fedez, Paranoia Airlines, definendolo “Che noia Airlines”. Il trapper ha dichiarato che se in futuro Fedez dovesse fare “un altro album brutto” eviterà di commentarlo. I rapporti tra i due dunque sarebbero alquanto freddi, e c’è chi si chiede se Fedez sia a conoscenza dei sentimenti del collega e se abbia intenzione di replicare o dire la sua sulla vicenda. Ghali ha anche dichiarato che Fedez sarebbe stato il primo a credere in lui all’inizio della sua carriera.