Elettra Lamborghini e il post sul Coronavirus: “Coerenza zero”

Il post di Elettra Lamborghini sul Coronavirus è la sua ennesima provocazione, ma sui social è scoppiato un putiferio.

Elettra Lamborghini non abbandona i suo modi provocatori e, dopo aver annunciato di aver dovuto annullare alcune delle sue date in programma in giro per l’Italia per via dell’allarme generato dalla diffusione del Coronavirus, l’ereditiera ha lanciato un messaggio via social che ha creato non poche polemiche.

Elettra Lamborghini: la frase sul Coronavirus

Via Twitter Elettra Lamborghini ha scritto una frase provocatoria sul coronavirus che non ha mancato di sollevare polemiche in rete, dove in molti l’hanno twittata a loro volta.

Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 24, 2020

La frase ha generato un putiferio in rete e in molti non hanno colto favorevolmente la provocazione lanciata dall’ereditiera. A causa dell’allarme per il coronavirus Elettra Lamborghini ha anche dichiarato di aver dovuto annullare alcune delle sue date in giro per l’Italia, dove avrebbe dovuto incontrare i fan.

Non è l’unica ad aver dovuto prendere delle contromisure per il diffondersi dell’epidemia, così come stabilito dalla normativa che ha interessato tutto il nord italia: nelle regioni interessate maggiormente dal virus sono stati chiusi cinema, musei e scuole mentre per quanto riguarda i programmi televisivi Mediaset è stato stabilito che verranno girati ma senza la presenza del pubblico.

Gli eventi di Elettra Lamborghini sono stati annullati per lo stesso motivo, ovvero per evitare che punti di aggregazione diventino luoghi in cui il contagio possa diffondersi più facilmente.