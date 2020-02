Valeria Marini e Antonella Elia se ne sono dette di tutti i colori al Grande Fratello Vip e sembra che tra le due non corra buon sangue.

Le cose si mettono male tra Antonella Elia e Valeria Marini: le due donne si sono contese l’amicizia con Aristide Malnati e per finire hanno battibeccato accusandosi reciprocamente.

Antonella Elia contro Valeria Marini

Tra Antonella Elia e Valeria Marini non corre buon sangue all’interno della casa, e tra le due è scoppiata la prima lite furibonda. Tutto è iniziato quando la Marini ha proposto di insegnare ad Aristide Malnati lo stile delfino. Antonella Elia non ha preso bene la cosa e ha detto ad Aristide “Se vai con lei con me hai chiuso”.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Nucleare (@trash_nucleare) in data: 26 Feb 2020 alle ore 6:02 PST

Valeria Marini non è stata felice di un simile commento, e così non ha mancato di farlo notare alla collega: “Mi dispiace ma così continui a non fare una bella figura, tiri fuori la cattiveria e non sei solidale con le altre donne”, ha dichiarato la showgirl, asserendo anche che all’interno del Grande Fratello Vip Antonella Elia abbia finito col litigare anche con le altre donne presenti nella casa (due su tutte Adriana Volpe e Licia Nunez).

L’attrice per tutta risposta si è offesa e sbuffando si è allontanata dal gruppo degli altri concorrenti. Sui social in molti si sono schierati dalla parte di Valeria Marini e sono sempre di più quelli che considerano i commenti di Antonella Elia estremamente fuori luogo. Di recente l’attrice è stata ripresa anche dal conduttore Alfonso Signorini dopo un suo duro sfogo contro la produzione del programma, da lei accusata di “bullismo”. Come andranno a finire le cose tra lei e Valeria Marini?