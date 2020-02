Serena Enardu ha dichiarato di aver riscontrato un problema fisico: “Mi è venuto nella casa del GF Vip” spiega l’ex tronista sarda

Serena Enardu è stata senza dubbio alcuno una delle protagoniste più chiacchierate della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa di Cinecittà a circa un mese dall’inizio del reality, l’ex tronista aveva come obiettivo quello di riconquistare la fiducia di Pago. I due hanno dunque dato inizio a una nuova fase della loro storia proprio davanti alle telecamere del Gf, ma hanno anche avuto alcuni problemi con gli altri coinquilini.

Serena e Pago, infatti, sono finiti entrambi in nomination a distanza di pochi giorni, venendo sostanzialmente eliminati nel giro di due puntate. Adesso sono quindi tornati alla loro normalità, dove hanno potuto riabbracciare i rispettivi figli e parenti. Sempre molto attiva sui social, la stessa Enardu ha pubblicato poche ore fa su Instagram una storia dove ha raccontato di un suo particolare problema fisico.

Tale disturbo pare sia sorto proprio nella casa del Gf Vip: ecco dunque di cosa si tratta.

Serena Enardu racconta il suo problema

Serena Enardu è uscita dalla casa da pochi giorni, tornando dunque pian piano alla vita di sempre. Ora che anche Pago l’ha raggiunta, i due possono mettere alla prova il loro amore lontano da occhi indiscreti, per capire se la riconciliazione ha portato i risultati sperati. Nel mentre, ad ogni modo, la ex gieffina sta affrontando un piccolo problema cominciato proprio durante il reality.





Nelle sue IG Stories, come anticipato, l’ex tronista ha infatti raccontato di essersi recata insieme a sua sorella Elga da un otorino. La 43enne ha riscontrato dei problemi al naso, precisando: “Ho una piccola infezione che mi è venuta nella casa, per via dell’aria condizionata.

Lì la situazione è molto chiusa e mi si è irritato tutto il naso”, ha dunque raccontato Serena, che si è così trovata a dover affrontare anche questo spiacevole imprevisto.