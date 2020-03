Gf Vip, Andrea Denver guarda il lato B di Adriana Volpe: è polemica

L'amore platonico tra Andrea Denver e Adriana Volpe è sempre più evidente: lui non è riuscito a smettere di guardarla.

Al Grande Fratello Vip la complicità tra Andrea Denver e Adriana Volpe sembra essere alle stelle: i due hanno trascorso un momento d’intimità dopo i festeggiamenti per il compleanno di Licia Nunez e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare come il gieffino osservasse il lato B della conduttrice.

Andrea Denver e Adriana Volpe

Anche se Andrea Denver e Adriana Volpe sono entrambi felicemente impegnati (lei è sposata e ha una figlia, lui è fidanzato con una ragazza che lo aspetta negli States) al Grande Fratello Vip è stato impossibile non notare la loro complicità. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Licia Nunez in tanti hanno notato che il gieffino non potesse fare a meno di tenere gli occhi incollati al lato B della conduttrice.





E dopo i festeggiamenti i due si sono ritirati a letto dove Denver le ha teneramente accarezzato i capelli.

Per i telespettatori il loro sarebbe un amore platonico mai destinato a concretizzarsi: nonostante Denver abbia esplicitamente detto di essere attratto da Adriana Volpe lei è felicemente sposata con Roberto Parli che, insieme alla figlia, la sta aspettando fuori dalla Casa. Il marito della conduttrice ha dichiarato di non voler più parlare di lei visti i gossip in circolazione sulla sua presunta alchimia con Denver, e secondo alcuni sarebbe geloso. Il gieffino a sua volta sarebbe impegnato con una ragazza degli Stati Uniti ma sulla liaison ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Come andranno a finire le cose tra loro nella casa del Gf Vip?