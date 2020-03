Il padre di Francesco Gabbani: “Giulia è una ragazza speciale”

Tra Francesco Gabbani e la fidanzata Giulia le cose procedono a gonfie vele e le presentazioni in famiglia sarebbero già avvenute.

Archiviata la storia con Dalila Francesco Gabbani ha finalmente ritrovato la serenità accanto a una ragazza di nome Giulia. A svelare il nuovo legame è stato il musicista mentre suo padre Sergio ha rivelato qualche dettaglio in più sulla giovane fidanzata del figlio.

Francesco Gabbani: la fidanzata

Non si sa molto di Giulia, la ragazza che avrebbe rubato il cuore di Francesco Gabbani e su cui lui ha preferito non rivelare troppo durante il Festival di Sanremo. I due starebbero insieme da circa un anno e adesso è stato proprio il padre del musicista, Sergio Gabbani, a rivelare alcuni dettagli più sulla love story: secondo il genitore Giulia sarebbe l’anima gemella di suo figlio e tra i due la complicità sarebbe alle stelle. Giulia lo avrebbe sostenuto durante la partecipazione a Sanremo pur restando in disparte, e anche lei lavorerebbe in ambito musicale.





Le presentazioni in famiglia sarebbero già avvenute e i genitori di Gabbani sarebbero fieri di lei: “Mia moglie è felicissima.

Giulia ha pure apprezzato i suoi “tagliarini nei fagioli”, il piatto che prepara sempre a Francesco quando viene a trovarci. Se poi decidessero di mettere su famiglia e di darle anche un nipotino, per lei sarebbe la vittoria più bella”, ha specificato il padre di Francesco Gabbani. Alla fine di Sanremo 2020 era stato lo stesso Gabbani a rivelare di essere impegnato con la ragazza da circa 1 anno e di aver trovato con lei la vera complicità. Per il momento i due non sono ancora usciti allo scoperto, ma sono in tanti a chiedersi chi sia veramente Giulia.