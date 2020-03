Abbracci e sguardi d'intesa tra Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti. Sembra che i due abbiano una liaison.

Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti sono stati sorpresi insieme durante un romantico pranzo a Fregene. Tra l’ex ministro e l’attore sembra esserci una forte alchimia e in molti hanno insinuato che tra i due possa esserci una liaison.

Maria Elena Boschi e Berruti

Abbracci e sguardi complici tra Maria Elena Boschi e Giuli Berruti: a Fregene i due si sono concessi un pranzo insieme e tra un sorriso e l’altro ci è scappato anche qualche abbraccio. Non è la prima volta che la presunta neo-coppia viene pizzicata insieme, ma questa volta tra i due sembrerebbe esserci della vera e propria affinità. Nessuna conferma è giunta dai due protagonisti del gossip, ma le loro foto insieme hanno fatto il giro del web.

Maria Elena Boschi ha recentemente dichiarato di essere uscita da una lunga e importante storia d’amore, e in molti si chiedono se finalmente l’ex ministro abbia ritrovato la serenità accanto al famoso attore.

A sua volta l’attore, durante l’estate 2019, era stato pizzicato in compagnia della giovane attrice Francesca Kirchmair, con cui era parso esserci ben più che una semplice amicizia. Per il momento né l’attore né Maria Elena Boschi hanno confermato la liaison, ma i fan sono in attesa di sapere tutta la verità sul loro rapporto.