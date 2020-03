Nell’emergenza Coronavirus sempre più forte, anche Elettra Lamborghini si è mostrata spaventata e rattristata dalla situazione

Sono davvero molti i personaggi dello spettacolo che stanno rendendo pubblica la propria opinione in merito all’emergenza Coronavirus. Dopo lo sfogo di Alessia Marcuzzi, è ora la volta anche di Elettra Lamborghini, che ha mostrato tutta la propria tristezza per la situazione surreale che sta riguardando il nostro Paese, così come tutto il pianeta. Proprio per tale motivo, la giovane cantante emiliana ha deciso di scrivere un messaggio molto personale sul suo canale social ufficiale.





Dopo Michelle Hunziker e Antonella Clerici, ecco dunque che anche Elettra Lamborghini ha voluto palesare la propria angoscia per la grande emergenza sanitaria nazionale. Arrivato in Italia qualche settimane fa, il Covid-19 si è diffuso a macchia d’olio in tutta la penisola nel giro di pochi giorni. Generando un clima di ansia e paura a livello generale, a incrementare maggiormente il malessere degli italiani sono poi state le nuove direttive imposte poche ore fa dal Governo.

Elettra Lamborghini triste e preoccupata

L’imperativo che aleggia su tutto è quello relativo alla necessità di stare in casa, limitando in questo modo la propagazione del contagio.

La situazione al limite della fantascienza ha dunque mosso a preoccupazione anche la giovane interprete di “Pem Pem”, come da lei stessa raccontato ai suoi fan. In una recente IG Stories, infatti, la cantante ha voluto esprimere tutta la propria ansia condividendola con i suoi sostenitori.

“Questa situazione è davvero molto triste“, ha di fatto scritto Elettra Lamborghini sul suo profilo social ufficiale. In effetti la circostanza appare proprio così, nonostante tutti speriamo che possa finire presto e ovviamente nel migliore dei modi.