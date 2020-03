In barba all'emergenza Coronavirus una folla di fan si sarebbe accalcata pur di vedere Elettra Lamborghini a Montesilvano.

Per via dell’emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus il governo ha chiesto di evitare il più possibile luoghi affollati e capannelli di gente. Anche Elettra Lamborghini a tal proposito aveva annullato alcune delle sue date per conoscere i fan in giro per l’Italia, ma questo non sarebbe successo in un centro commerciale di Montesilvano.

Elettra Lamborghini a Montesilvano

Nonostante il divieto del governo per evitare affollamenti, e nonostante l’ereditiera avesse personalmente rinunciato ad alcuni dei suoi eventi in giro per l’Italia proprio per via dell’emergenza da Coronavirus, a Montesilvano (provincia Abruzzese) Elettra Lamborghini sarebbe stata accolta da una folla di gente in un centro commerciale. Lì sembra che i fan, dopo aver assistito alla sua esibizione, mettendosi in fila, avrebbe chiesto alla cantante anche un autografo o un selfie insieme ai bambini.

In alcuni video circolati in rete e che ritraggono la folla di gente nel centro commerciale di Montesilvano dove l’ereditiera si è esibita, si vedono dozzine di persone accalcate l’una accanto all’altra nella speranza di poter stare il più vicine possibile alla loro beniamina. Dopo la performance Elettra Lamborghini sarebbe andata a Chieti dove, dopo una cena in un ristorante, avrebbe pernottato in un hotel. Nel resto d’Italia intanto, scuole, musei e luoghi pubblici sono stati per il momento messi in blocco per far sì che il numero dei contagi cresca il più lentamente possibile.