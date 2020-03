Nicholas Tucci è morto: l'attore aveva scoperto di avere un tumore ma aveva deciso di non divulgare la notizia.

Nicholas Tucci, attore noto per aver preso parte al film horror del 2011 You’re Next, è scomparso a 38 anni a seguito di un tumore. A rivelarlo è stato il padre che ha rivelato che Tucci avesse voluto nascondere la sua malattia.

Nicholas Tucci è morto

Da oltre un anno Nicholas Tucci aveva saputo di avere un tumore ma aveva tenuto nascosta la sua malattia a tutti e continuato a lavorare. A rivelare la tragica notizia della sua scomparsa è stato il padre, Alexander Tucci, che con un drammatico post via social ha fatto sapere a fan, amici e colleghi: “Nell’ultimo anno, è stato in grado di fare audizioni, andare sul set e continuare il lavoro che amava così tanto. (…) A quelli di voi che hanno apprezzato il lavoro di Nick sullo schermo e sul palco … grazie per aver riconosciuto il suo talento e apprezzato i suoi sforzi.

A tutti … grazie per aver donato la vostra amicizia a mio figlio”.

Nicholas Tucci avrebbe deciso di non divulgare la notizia della sua malattia per continuare il più possibile a fare ciò che amava di più: recitare.





Nel 2011 ha preso parte al film – diventato una pellicola di culto per il genere Horror – You’re Next. Aveva inoltre recitato in “Quantico”, “Person of Interest”, “Daredevil” e “Blacklist”. Nicholas Tucci è scomparso il 3 marzo ma la notizia è trapelata solo il 9 marzo e in molti, tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo, hanno riempito le sue pagine social di messaggi di affetto e cordoglio.