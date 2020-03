Paola Perego è lontana dal padre per le disposizioni individuate per il Coronavirus: per i 90 anni di lui la conduttrice ha così condiviso un messaggio sui social.

Paola Perego è lontana dal padre per le misure di sicurezza disposte per il Coronavirus. Per i 90 anni di lui la conduttrice ha così condiviso un messaggio di auguri sui social, che ha ricevuto l’appoggio dei follower. “Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi” ha scritto la Perego, spiegando che la distanza è dovuta alla decisione di non lasciare la “zona rossa” confinata per il virus cinese.

Sono molti i VIP che hanno voluto lanciare un messaggio ai propri fan in questi momenti difficili. Fra questi anche Paola Perego che, trovandosi in una delle “zone rosse” individuate per l’emergenza Coronavirus, non ha potuto festeggiare il compleanno del padre. Per i 90 anni di lui la conduttrice ha così deciso di scrivere un messaggio di auguri su Instagram che ha commosso i suoi follower.

“Auguri papà, auguri per i tuoi meravigliosi 90 anni”, scrive Paola Perego, “Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi, ma non potrò esserci, perché in un momento così difficile per il nostro paese questa è la decisione da rispettare”. La conduttrice ha poi lanciato un appello ai fan, invitandoli a seguire il suo esempio e a rispettare le disposizioni attuate per il Coronavirus.

Auguri papà, auguri per i tuoi meravigliosi 90 anni. Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi, ma non potrò esserci, perché in un momento così difficile per il nostro paese questa è la decisione da rispettare. Decisione da rispettare per il bene di tutti. Ma noi, tranquillo, che ci vediamo presto ❤️❤️❤️ auguri grande uomo

Coronavirus, le parole dei VIP

Con Paola Perego sono molti i personaggi famosi che hanno dedicato un messaggio ai fan in questi momenti difficili. Emma Marrone ha invitato i propri follower ad attenersi alle regole per cercare di contenere l’epidemia. Belen Rodriguez, invece, sfogandosi sui social, si è detta spaventata dalla situazione.