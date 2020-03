Adriana Volpe mangia la foglia al Gf Vip: alcune incongruenze destano in lei preoccupazione per l'emergenza Coronavirus: "Troppe strane coincidenze"

Il Grande Fratello ha spiegato ai concorrenti dell’edizione Vip tuttora in onda quale sia l’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese. Tra tutti, oltre a Fabio Testi, quella più sensibile all’argomento pare essere stata Adriana Volpe, che ha davvero capito la gravità del contagio di massa da Coronavirus in Italia. Tanti piccoli segnali hanno infatti portato la presentatrice trentina a pensare che fuori dalla Casa di Cinecittà qualcosa non stia andando nel modo migliore.

Adriana Volpe si preoccupa

Il Grande Fratello Vip 4, come sappiamo, è stato prolungato fino al 27 aprile, con un annuncio dato in diretta da Alfonso Signorini prima dell’emergenza da Covid-19. Adesso, in ogni caso, il reality show di Canale 5 pare essere in difficoltà. Non solo esiste l’incognita collegata alla conduzione dello stesso Signorini, ma bisogna gestire anche la delicata situazione dei singoli concorrenti.

Già a tempo debito, tutti i gieffini erano stati aggiornati, tuttavia non possono essere al corrente degli ultimi dettagli. Ovvero non conoscono le nuove direttive imposte dal decreto governativo del 9 marzo 2020, che ha reso l’Italia intera una zona protetta.





Consultandosi con Aristide Malnati, Adriana Volpe si è dunque detta molto preoccupata. “Sta succedendo qualcosa […]. Secondo me gli autori sono in difficoltà […] troppe strane coincidenze […] L’Italia sarà in ginocchio, come i commerciati”. Il dubbio della presentatrice si riferiva per la precisione al fatto che Fernanda Lessa ha un dente rotto e non è potuta uscire dalla Casa. Inoltre tutta la magione è stata disinfettata, mentre in confessionale non risponde nessuno e mancano alcuni prodotti. “Se fosse grave saremmo tutti in quarantena”, ha risposto sensatamente Aristide.

Il paradosso è che i concorrenti sono forse più al sicuro all’interno del programma che non fuori!