Se pare certa la fine della storia con Andrea Iannone, non è chiaro quali siano gli attuali rapporti tra Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante

Anche se le notizie che riguardano l’Italia e l’emergenza da Coronavirus non sono delle migliori, continua tuttavia a trapelare il gossip in merito alla vita privata di Giulia De Lellis. La nota influencer sta anche lei affrontando il periodo di quarantena imposto dal Governo nella sua casa di Roma, insieme alla sua famiglia. Nel mentre, di Andrea Iannone pare essersi persa ogni traccia, al punto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non lo nomina nemmeno più nelle sue IG Stories.

Sembra dunque assolutamente certo che la loro storia sia giunta al capolinea, come ribadito peraltro dal settimanale “Chi”. Seppure ancora ignoti siano i motivi della rottura tra i due, pare tuttavia assodato che Giulia De Lellis ha abbandonato la villa del pilota a Lugano, in Svizzera.

Ma in tutto ciò ecco arrivare il nuovo colpo di scena: sembra infatti che l’esperta di tendenze si sia rimessa in contatto con il suo storico ex fidanzato Andrea Damante, rivisto nello specifico durante la settimana della moda milanese.

Giulia De Lellis e Damante si sentono

Chiusa pertanto la storia con Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia. Ma qui sembra aver ripreso a sentire Andrea Damante, mentre si prepara a tornare in tv con un programma dal tono leggero e scanzonato.





Non è ancora del tutto chiaro di quale format si tratti, ma è probabile che sia Giortì, lo show prodotto da Maria De Filippi che vede come protagonista la stessa Giulia con Gemma Galgani. Per quanto riguarda il presunto ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante, ad ogni modo, i diretti interessati al momento tacciono.

Tuttavia ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio trapelato sui social nei giorni scorsi. Qui infatti la vulcanologa romana ha cancellato tutti i post che riguardano il suo best-seller Le corna stanno bene su tutto, che racconta proprio il suo amore tormentato con l’ex tronista.