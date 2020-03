Asia Valente, gaffe appena uscita dal Gf Vip: “Sono l’unica immune”

Asia Valente non ne azzecca una: uscita dal Grande Fratello Vip l'ex concorrente ha commesso una gaffe sul Coronavirus.

Appena uscita dal Grande Fratello Vip Asia Valente ha ripreso il possesso dei suoi canali social, chiedendo ai fan delucidazioni riguardo alla situazione Coronavirus in Italia. L’ex gieffina però si è lasciata scappare una gaffe che a molti non è sfuggita.

Asia Valente: la gaffe

A poche ore dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip Asia Valente ha fatto ritorno sui social, dove ovviamente ha potuto salutare sui fan e parlare dell’argomento caldo di questi giorni: l’emergenza Coronavirus. Non volendo l’ex gieffina si è lasciata scappare come al solito una gaffe, e per questo si è presto sbrigata a rimuovere il video: “Sono l’unica immune d’Italia”, ha scritto. Il commento, oltre ad essere risultato a molti piuttosto indelicato, è parso ai fan anche piuttosto sciocco e superficiale: “Sono la prima ed unica immune d’Italia dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Gf Vip”, ha detto la modella tutte curve.





Non è la prima volta che Asia Valente si lascia sfuggire gaffe di questo tipo: al Grande Fratello Vip è stata bersagliata per aver utilizzato la parola “down” per offendere Sossio Aruta e una volta rimproverata da Alfonso Signorini, l’ex gieffina ci è ricascata dicendo la stessa parola a Sossio sembra a fini dispregiativi.

I concorrenti del Grande Fratello Vip, entrati nella casa prima che cominciasse l’epidemia, hanno deciso di restare fino alla fine del programma, prevista per il 27 aprile.