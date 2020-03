Tiziano Ferro canta “Almeno tu nell’universo” dopo Sanremo 2020

Lo abbiamo ascoltato a Sanremo 2020 sulle note di Almeno tu nell’universo e di nuovo Tiziano Ferro ripropone un’esibizione su Instagram. Una scelta pienamente promossa dai fan che si sono emozionati nell’ascoltare un brano cantato da un grande cantante della musica italiana. Una mattina diversa quella si sabato 14 marzo: in piena emergenza coronavirus le persone hanno trovato una ragione per sorridere.

Vi canto una delle canzoni che mi avete chiesto di più.

Senza il palco dell’Ariston ma con l’amore e il dolore di sempre.

E la speranza! 🇮🇹❤️#almenotunelluniverso#andratuttobene

a little dedication to my brothers and sisters 🇮🇹#itsgonnabeokhttps://t.co/VHa8YDjr2I

— Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 14, 2020