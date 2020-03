Ursula Bennardo ha deciso di scrivere una lettera a Sossio, al momento rinchiuso nella Casa del Gf Vip: "Abbiamo bisogno di te, e tu?"

In un momento particolarmente delicato dettato dall’emergenza Coronavirus, la paura e l’apprensione serpeggiano anche tra i parenti dei Vip del Grande Fratello. Tra loro vi è anche Ursula Bennardo, che sta passando queste difficili giornate nella sua casa pugliese insieme alla piccola Bianca, nata dal compagno Sossio Aruta. Con l’ex dama ci sono anche gli altri suoi due figli avuti dalla sua precedente relazione, che le fanno compagnia e la tengono in qualche modo su di morale.

Ricordiamo che Sossio e Ursula si sono conosciuti al Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi qualche tempo fa. Insieme hanno anche preso parte a Temptation Island Vip, per mettere alla prova i loro sentimenti in periodo di crisi di coppia.

Superate dunque le loro difficoltà e ritrovata l’armonia, i due hanno quindi dato alla luce la piccola Bianca, frutto del loro amore che sembra diventare sempre più solido ogni giorni che passa.

Gf Vip: la lettera di Ursula

Al momento, ad ogni modo, Sossio Aruta si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Nonostante qualche giorno fa la stessa Ursula gli avesse mandato un videomessaggio per rassicurare la sua dolce metà, sembra ora che l’umore della donna sia cambiato. Ursula ha infatti deciso di scrivere una lettera per Sossio, dove ha raccontato tutte le difficoltà determinate dalla sua lontananza.





L’ex dama ha svelato perfino alcuni problemi di salute della piccola Bianca. A quanto pare, infatti, la loro bambina ha sofferto di una forma di bronchite, che le ha provocato tosse, febbre e difficoltà respiratorie.

Per fortuna sembra ora essersi tutto risolto, ma la Bennardo ha precisato di sentire la mancanza del suo uomo. In conclusione il messaggio della donna si è trasformato persino in una sorta di appello: “Abbiamo bisogno di te. Ma tu, amore mio, hai ancora bisogno di noi?”. Come risponderà Sossio al messaggio della sua dolce Ursula?