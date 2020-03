Anche i concorrenti del GF Vip 4 si sono uniti al flash mob nazionale contro il Coronavirus cantando l'Inno di Mameli: la commozione dei gieffini

Se è vero che al Grande Fratello le emozioni sono ancora più forti, lo hanno dimostrato i concorrenti dell’attuale quarta edizione Vip. Gli autori hanno informato gli inquilini dell’iniziativa dei flash mob degli italiani dai balconi delle loro case durante l’emergenza Coronavirus. Anche i Vip nostrani reclusi tra le mura di Cinecittà hanno così deciso di uscire in giardino per partecipare all’iniziativa e sentirsi tutti uniti in questo momento talmente difficile e surreale.

Sulle note di “Roma nun fa’ la stupida stasera” di Lando Fiorni, molti si sono dunque commossi. Ma è stato con l’inno di Mameli che tutti si sono portati la mano al cuore e hanno cantato a squarciagola con estremo trasporto. Nonostante visibilmente scossi per la situazione esterna, i concorrenti del Gf Vip stanno cercando di mantenere dei pensieri positivi.

Il loro scopo, infatti, resta quello di intrattenere i tanti spettatori che, costretti a casa, guardano con maggiore assiduità la diretta del reality show targato Mediaset.

La casa canta l’Inno di Mameli assieme alle persone fuori ai balconi. 🇮🇹#gfvip pic.twitter.com/kFRLbfIWTs — Sandy (@Sandy___8) March 14, 2020

Gf Vip: concorrenti emozionati

Nel mentre, i concorrenti del Gf Vip 4 hanno anche loro cantato Azzurro alle 18 di domenica 15 marzo, insieme a tutti gli abitanti di Roma. Dopo le spiegazioni di Alfonso Signorini sull’emergenza da Coronavirus, i gieffini hanno infatti iniziato a fantasticare sulla situazione fuori dal programma. Ogni giorno si riuniscono per pregare insieme, mentre lo stesso Grande Fratello ha chiesto loro di unirsi al flashmob dell’Italia intera, per far sentire tutti uniti e forti nella lotta contro la pandemia.