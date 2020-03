A causa dell'emergenza Coronavirus L'Eurovision Song Contest verrà annullato? L'annuncio.

In molti hanno chiesto all’Eurovision Song Contest di fornire delucidazioni sul suo eventuale svolgimento a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento sembra che l’evento non sia stato rimandato né annullato, ma ancora non sono usciti comunicati ufficiali.

Coronavirus: Eurovision song contest

Molti festival e show in tutto il mondo sono stati rimandati a causa dell’emergenza Coronavirus. L’Eurovision Song Contest invece non ha ancora fornito delucidazioni e anzi, attraverso i propri canali ufficiali gli organizzatori del programma hanno fatto sapere di non aver ancora preso una decisione in merito.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020







“Sappiamo che state aspettando con ansia notizie sul futuro dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. Con una situazione in costante cambiamento per quanto riguarda il Coronavirus e un gran numero di persone da consultare, ogni elemento importante deve essere preso in considerazione.

Portate pazienza. Speriamo di avere presto maggiori informazioni.” In molti hanno ipotizzato che lo show potrebbe tenersi a porte chiuse ma in realtà non esistono conferme, e le speranze dei fan di potervi assistere come da programma sono ormai veramente poche. Lo show avrebbe dovuto svolgersi a l’Ahoy Rotterdam di Rotterdam il prossimo maggio, ma purtroppo bisognerà attendere ulteriori notizie per sapere quali saranno le eventuali modifiche apportate dall’organizzazione.