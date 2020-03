Anche i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne lanciano l’appello a restare a casa: il video pubblicato su Instagram da Anna Tedesco

Quanto sia importante restare a casa in questo periodo così surreale dovrebbe essere un messaggio ormai chiaro. Tuttavia ci sono ancora alcuni “furbetti” che pensano di poter scorrazzare in giro come pare a loro, noncuranti delle direttive imposte dal Governo per arginare il Coronavirus. Per questo motivo alcuni noti personaggi famosi della tv e dello spettacolo in generale hanno lanciato molti appelli social aderenti all’hashtag #IoRestoACasa. Lo stesso hanno fatto di recente anche alcuni rappresentati del Trono Over di Uomini e Donne. In un video pubblicato sui social dalla dama Anna Tedesco si vedono per l’appunto molti Senior del programma di Maria De Filippi che richiamano i fan all’ordine di rimanere in casa.

Visualizza questo post su Instagram #iostoacasa #stateacasa #restaacasa #andràtuttobene #uominiedonneover Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna) in data: 23 Mar 2020 alle ore 7:24 PDT

Trono Over: l’appello contro il Coronavirus

Nel video in questione alcuni noti protagonisti del famoso dating show di Canale 5 lanciano dunque il proprio appello, ognuno dalla propria casa.

“Solo chi sogna può volare. Solo chi resta a casa può sperare. Io sto a casa, e voi?”, chiede per esempio la stessa Anna Tedesco. A seguire Aurora dichiara di restare a casa insieme ai suoi gatti, che le danno un immenso amore. Carlotta aggiunge poi che chi non resta a casa non è veramente utile alla società.





C’è inoltre Cristina, ex compagna di David, che rimarca il fatto che ancora in troppi non hanno capito l’importanza seguire le direttive. Segue poi Diana, che si aggrega all’appello di rimanere a casa. Compaiono infine Marco, il Batman del programma, e Stefano, ex fidanzato di Pamela. Anche loro chiedono un piccolo sforzo da parte di tutti per uscire da questa situazione in prima possibile.