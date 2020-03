È morto per le conseguenze del coronavirus l'attore Mark Blum, noto per aver recitato in Mister Crocodile Dundee e nella serie Mozart in the Jungle.

Il coronavirus continua a mietere vittime anche nel mondo dello spettacolo come nel caso dell’attore Mark Blum, morto nella giornata del 26 marzo all’età di 69 anni. Blum era noto per aver recitato negli anni ’80 in film come Cercasi Susan Disperatamente e Mister Crocodile Dundee, anche se negli ultimi anni era ritornato sul piccolo schermo con la serie tv Mozart in the Jungle, nella quale prese parte a trenta episodi.



Coronavirus, morto Mark Blum

Nato a Newark, nello stato del New Jersey, nel 1950, Blum inizio la sua carriera come attore teatrale, per poi fare il debutto sul grande schermo soltanto negli anni ’80 quando partecipo al film Cercasi Susan Disperatamente a fianco di Madonna e Rosanna Arquette. In seguito prese parte al primo capitolo della fortunata saga Mister Crocodile Dundee, dove ricopriva il ruolo di Richard Mason, per poi cambiare completamente genere con il thriller Il Presidio assieme a Sean Connery.

Nel frattempo, Blum iniziò una parallela carriera nelle serie televisive partecipando a programmi come Pappa e Ciccia, Miami Vice, Frasier, CSI e I Soprano.

Negli ultimi anni era entrato come personaggio fisso nella serie tv Mozart in the Jungle, nella quale interpretava il personaggio di Unione Bob.





Il messaggio della nipote

My uncle, Mark Blum, has been known on stage by many names to many people over the years. But to me, he was just Uncle Mark. As you can imagine, my family is devastated. Reading tweets and seeing how many people loved & respected him is more special than you will ever know. pic.twitter.com/PaB5X401Vq — Awkward-ish (@awkward_ish) March 26, 2020



Sui social in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio di personalità del mondo dello spettacolo, ma anche di familiari come la nipote che su Twitter scrive: “Mio zio, Mark Blum, era conosciuto sul palcoscenico con molti nomi da molte persone nel corso degli anni. Ma per me, era solo lo zio Mark. Come potete immaginare, la mia famiglia è devastata. Leggere i tweet e vedere quante persone lo hanno amato e rispettato è più speciale di quanto tu possa mai sapere”.