Coronavirus, Nina Moric è in autoisolamento: i motivi

Nina Moric ha annunciato di essere in auto isolamento per paura di aver contratto il Coronavirus.

Nina Moric ha fatto sapere che negli ultimi giorni avrebbe avuto forti sintomi influenzali e che avrebbe paura che si possa trattare di Coronavirus. Per questo la modella si sarebbe messa in auto isolamento, lontana da sua madre e suo figlio Carlos.

Nina Moric in autoisomanento

Attraverso i social Nina Moric ha dichiarato di essere molto spaventata perché da giorni avrebbe sintomi influenzali e avrebbe deciso di mettersi in auto-isolamento per non contagiare eventualmente suo figlio, Carlos Maria, e sua madre. La showgirl non ha dichiarato se si è sottoposta al tampone oppure no, ma ha dichiarato che al momento sarebbe lontana da tutto e da tutti.





Di recente l’ex moglie di Fabrizio Corona è balzata alle cronache per le sue foto-denuncia contro l’ex compagno, Luigi Mario Favoloso, che a suo dire avrebbe usato violenza sia su di lei sia sul figlio Carlos (avuto durante la relazione con Fabrizio Corona).

Nina Moric aveva mostrato pubblicamente le foto dei suoi lividi e era arrivata a dichiarare di aver lasciato Luigi solo nel momento in cui il loro rapporto fosse diventato davvero deleterio. L’uomo è sparito per diversi giorni, tanto che i suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa. A seguire è tornato a mostrarsi sui social, accanto all’ex fiamma del comico Scintilla Elena Morali.

Per il momento non si sa se qualcuno sia al fianco di Nina Moric in questo complicato momento, quel che è certo è che la modella croata si sia imposta l’autoisolamento perché potrebbe aver contratto il Coronavirus.