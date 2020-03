Grande Fratello, Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati

Dopo essersi conosciuti durante il Grande Fratello Vip spagnolo, Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno messo la parola fine alla loro relazione.

Erano assurti agli onori delle cronache rosa per la relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip spagnolo, ma ora Gianmarco Onestini e Adara Molinero hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Secondo i media spagnoli a causare la rottura della coppia sarebbero stati i comportamenti di Adara, accusata dal compagno italiano – fratello di Luca Onestini – di flirtare con altri ragazzi mentre stavano insieme. È stato a quel punto che Onestini ha deciso di tornarsene dalla famiglia in Italia.



Finita la storia Onestini-Molinero

A raccontare ai fai della coppia l’avvenuta separazione è stato proprio Onestini, che sul suo account Instagram ha scritto: “Voglio dirvi che me ne vado perché ho scoperto dei messaggi di Adara che flirtava con altri ragazzi, in particolare con un ragazzo con cui si stava organizzando per vedersi.

Ho rinunciato a molto per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno di un po’ di tempo”.





La relazione tra Onestini e la Molinero è stata fin da subito molto chiacchierata, soprattutto perché per poter mettersi insieme al bell’italiano, la spagnola ha lasciato il suo compagno storico Hugo Sierra, dal quale aveva avuto una bambina. Per non essere da meno una volta lasciata dalla Molinero, lo stesso Hugo Sierra era stato beccato in pose molto intime assieme a Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Il tutto davanti alle telecamere del reality show Supervivientes, edizione spagnola della nostra Isola dei Famosi.