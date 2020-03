Nella serata di venerdì 27 marzo gli ascolti tv e gli italiani hanno premiato Amici, il talent condotto da Maria De Filippi: i dati.

Grande successo per Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che, di nuovo, si aggiudica gli ascolti tv di venerdì 27 marzo 2020. Canale 5 ha intrattenuto, infatti, 4.597.000 spettatori con uno share pari al 20,5%. Speciale Tg 1 – Resistere, invece, si è fermato a 1.794.000 spettatori con il 6,6% di share. Era già accaduto con gli ascolti di venerdì 20 marzo, quando Amici registrava poco meno del 20% di share.





Ascolti venerdì 27 marzo 2020

la serata di venerdì 27 marzo 2020 ha premiato, per numero di ascolti, la trasmissione Amici, di Maria De Filippi. Su Rai1, infatti, Speciale TG1 – Resistere ha conquistato 1.794.000 spettatori pari al 6.6% di share, mentre Canale 5 con il talent Amici ha raccolto davanti al video 4.597.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Su Rai2 andava in onda la serie The Good Doctor che ha interessato 2.472.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Invece, su Italia 1 trasmettevano Terminator: Genisys che ha catturato l’attenzione di 1.499.000 spettatori (pari al 5.5% di share). Rai3 ha scelto di mandare in onda After the Sunset e ha raccolto davanti al video 1.087.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%.

Su Rete4 il programma Quarto Grado totalizza 1.476.000 spettatori con il 6.3% di share. La7 ha proposto, invece, Propaganda Live che ha registrato 1.544.000 spettatori con uno share del 6.5%. Su TV8 andava in onda il seguitissimo Italia’s Got Talent – Best Of che però ha segnato il 2.8% di share con 781.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 686.000 spettatori (2.4% di share).