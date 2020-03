Il papà di Thema dei Gemelli diversi ha il Coronavirus: il messaggio commovente del cantante via social.

Thema, dei Gemelli Diversi, ha annunciato via social che i motivi ad averlo spinto ad una prolungata assenza via social sarebbero legati al fatto che suo padre sia ricoverato da settimane a causa del Coronavirus.

Coronavirus: il messaggio di Thema

Anche Thema (alias Emanuele Busnaghi) dei Gemelli Diversi ha annunciato che suo padre è stato colpito dal Coronavitus: il cantante ha dichiarato che l’uomo è ricoverato dal 10 marzo (quindi da circa 3 settimane) e che starebbe combattendo contro i gravi sintomi causati dalla malattia.







In tanti gli hanno dedicato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà in questo momento che – senza dubbio – deve risultare estremamente difficile per lui e per i suoi cari. Thema non è l’unico da aver annunciato la propria preoccupazione (in questo caso per il padre malato) attraverso i social: come lui anche altri personaggi più o meno noti dello show business hanno dedicato le loro parole all’Italia durante il difficile periodo causato dall’emergenza Coronavirus.

Bianca Balti ha dedicato una sua commovente lettera all’Italia (e in particolare a Lodi) mentre Francesco Facchinetti ha dedicato delle parole d’incoraggiamento a suo padre Roby, rimasto sconvolto per la morte di molti dei suoi più cari amici a Brescia. Come loro anche Gwyneth Paltrow e Naomi Campbell avevano dedicato alcune tenere parole all’Italia mentre in tanti tra gli artisti del Bel Paese hanno incoraggiato i fan a restare a casa, rispettando le direttive sanitarie imposte dal governo per cercare di contenere l’epidemia.