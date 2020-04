Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono rimasti bloccati a Ibiza in piena emergenza Coronavirus: il racconto della coppia

I due bellissimi Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono bloccati a Ibiza nel pieno dell’emergenza da Coronavirus. I due si trovavano nella popolare isola spagnola in vacanza e chiaramente non sono gli unici italiani a essere rimasti bloccati all’estero. Avendo tuttavia la possibilità di poter rimanere nella Isla Bonita, hanno deciso di restarci, per poi tornare in Italia quando l’emergenza sarà rientrata.

La coppia ha così voluto raccontare al settimanale “Chi” come sta vivendo tale periodo di quarantena non in patria. Purtroppo anche l’isola spagnola, simbolo della movida e del divertimento, fa parte di una delle nazioni più colpite dal Covid-19, ossia la Spagna. Anche Eleonora e Federico, dunque, stanno vivendo le stesse restrizioni che vigono in Italia, seppur con qualche differenza.

Eleonora e Federico fermi a Ibiza

La bionda étoile e l’ex calciatore del Torino sono stati dunque raggiunti dalla rivista di Alfonso Signorini, rivelando di trovarsi bloccati a Ibiza.

“Siamo rimasti qui perché eravamo in vacanza prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite, anche se per ora alle Balcari il virus è arrivato con numeri contenuti. Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori, poi penseremo a rientrare in Italia”.





Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti erano pertanto partiti per la loro vacanza prima che l’emergenza sanitaria esplodesse in tutta la sua tragicità. Ora hanno invece deciso di non mettersi in viaggio per rientrare in Italia così da evitare di esporsi al pericolo di contagio. In Spagna, del resto, la situazione ha iniziato a peggiorare poco dopo l’Italia, dove la ballerina è tornata a vivere.