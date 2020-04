Meghan Markle e il principe Harry sarebbero talmente indebitati con la Corona da dover correre ai ripari: la richiesta dell'ex attrice

Dura la vita per i duchi dell’Essex: Meghan Markle e il principe Harry hanno infatti deciso di lasciare definitivamente la famiglia reale, ma per loro non sono tutte rose e fiori. L’ex attrice americana si è difatti mostrata parecchio preoccupata in merito al futuro mantenimento della sua famiglia. Così pare abbia addirittura chiesto al suo amato consorte di trovarsi un lavoro! Questa sarebbe la ricostruzione realizzata dai media americani, poi ripresa anche da quelli inglesi. Per la coppia si prospettano infatti dei salati pagamenti nei confronti della Corona.

Meghan Markle ed Harry: nuovi progetti?

Secondo quanto scritto sul “National Enquirer”, Meghan ed Harry avrebbero ben sette milioni di euro di debiti nei confronti della Casa Reale britannica. La cifra sarebbe peraltro destinata a crescere in futuro, considerando i rimborsi per la ristrutturazione del loro Cottage nonché i viaggi e le spese per la sicurezza dei due coniugi.

Inoltre il presidente americano Trump avrebbe già affermato di non voler garantire per la loro sicurezza, che dunque dovranno pagarsi di tasca propria.





Per tale motivo, la frizzantissima Meghan avrebbe chiesto a Harry di trovarsi un lavoro. In questo modo avrebbero più introiti senza trovarsi in possibili ristrettezze economiche. Una fonte ha inoltre precisato come tali debiti siano un duro colpo ai loro progetti. Il vero problema, ad ogni modo, è che il principe non ha mai avuto un reale impiego nella sua vita. Harry non vanta infatti dei titoli universitari, ma solamente qualche competenza nel settore militare. Cosa succederà dunque nel loro prossimo futuro? Al momento la popolare coppia si trova a Los Angeles, dove la stessa Meghan starebbe già meditando di tornare a lavorare nel cinema.