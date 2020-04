Pago e Serena hanno deciso di raccontare sui social il piccolo incidente avvenuto durante la notte: il divertemente siparietto della coppia

Pago e Serena sono certamente una delle coppie più chiacchierate del momento. Dopo la loro controversa partecipazione al Grande Fratello Vip 4, i due si sono riappacificati e adesso sembrano essere nuovamente una coppia felice, tanto da pensare al matrimonio. Durante la quarantena per il Coronavirus, i due si trovano insieme nella casa di Serena a Quartu Sant’Elena. Così spesso li vediamo protagonisti di divertenti siparietti su Instagram, che tengono compagna ai loro tanti fan.

Proprio poco fa l’ex tronista sarda ha condiviso alcune Stories davvero esilaranti, raccontando un particolare incidente avvenuto durante la notte. La donna si trovava a letto con Pago, quando si è sentita arrivare letteralmente un pugno in testa!

Pago e Serena: il racconto dell’incidente

“Pago mi ha dato un pugno in testa”, ha iniziato a raccontare Serena Enardu ai follower, accusando il suo uomo di averle fatto male, seppur in modo involontario.

A quel punto è intervenuto in propria difesa il cantante, che ha precisato la sua versione. “Lei si addormenta come un orsetto addosso a me e io ho sempre il braccio sotto la sua testa. Dopo tante ore in quella posizione, il braccio si è addormentato. Quando l’ho alzato, mi è caduto a peso morto sulla sua faccia”.





Il racconto della coppia è stato davvero divertente, accompagnato dalle loro buffe espressioni durante il video. Pago ha anche fatto una simpatica imitazione della sua dolce metà, nel momento in cui si è alzata piagnucolando per il colpo ricevuto.