Mika ha rivelato che sua madre, gravemente malata, sarebbe stata ricoverata per sintomi simili a quelli del Coronavirus.

Domenica 29 marzo Mika avrebbe dovuto essere in collegamento a Domenica In ma purtroppo all’ultimo minuto ha dovuto rinunciare per gravi problemi familiari. A confessarlo è stato lo stesso cantante, che ha raccontato delle ultime novità sulle condizioni di sua madre, gravemente malata.

Mika: la madre malata

Negli scorsi mesi Mika aveva rivelato che sua madre fosse gravemente malata: la donna è stata operata per un tumore al cervello. Il 29 marzo il cantante avrebbe dovuto essere in collegamento a Domenica In, e invece ha dovuto rinunciare proprio a causa delle condizioni di salute di sua mamma Joannie. La donna, così come altri membri della sua famiglia, avrebbe avuto i sintomi da Covid-19 e per questo domenica 29 sarebbe stato disposto il suo ricovero. Oggi, fortunatamente, le sue condizioni si starebbero stabilizzando, e Mika ha voluto raccontare l’accaduto ai fan in prima persona attraverso i social.

“Le sue condizioni si sono aggravate e ci hanno detto di prepararci al peggio.

Ci siamo seduti a casa, ognuno di noi separato, incapace di contattarla o parlarle, proprio come molti di voi in situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando”, ha raccontato Mika, ricevendo da subito l’abbraccio solidale da parte dei fan. Mika è estremamente legato alla sua famiglia e sua madre Joannie è stata la prima a credere nelle sue potenzialità quando era solo un giovane cantante.