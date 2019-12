Da due anni la madre di Mika lotta contro un cancro al cervello: il celebre cantante libanese le ha dedicato il suo ultimo album.

Ospite alla trasmissione Domenica In, Mika (vero nome Michael Holbrook Penniman Jr.) ha raccontato il momento molto difficile che sta attraversando. La madre, a cui è molto legato e a cui deve moltissimo, combatte contro un cancro al cervello. L’ultimo album (My Name is Michael Holbrook) lo ha realizzato pensando a lei per tutto il tempo.

“Ho dedicato questo album a mia madre” ha detto Mika “per ogni sfida successa in questi ultimi due anni. Ogni due mesi pensavo che il problema fosse superato e invece no. Adesso sta soffrendo, ha un cancro molto grave e difficile da gestire”.

Mika è consapevole di essere ciò che è diventato grazie alla madre. È stata lei, infatti, a spingerlo verso la musica, dopo esser stato cacciato da scuola, a fargli scoprire il suo valore.

“Per un figlio come me, che ha avuto un rapporto di amore molto forte, è terrificante vedere la fragilità di una donna così combattiva” ha continuato il cantante.

Dopo aver avuto dei problemi a scuola, Mika su buttato fuori e la madre lo portò con lei a lavorare. La situazione era seria: non sapeva leggere e scrivere e per tre mesi smise anche di parlare. “Avevo perso il senso del mio valore. Lei mi ha fatto dedicare alla musica per aiutarmi a ritrovarlo”: e ci riuscì. Dopo quattro mesi di allenamento con lei e una insegnante, Mika si è ritrovato a cantare all’Opera di Londra. Cantava davanti a 2500 persone e veniva pagato.

Mika: nuovo album per madre malata

Per questo ha deciso di non nascondere la malattia e tre settimane dopo l’intervento al cervello, ha messo un microfono davanti alla madre dicendole di cantare.

“Lei l’ha fatto. Così trasformiamo questa mer** in qualcosa di bello, così possiamo dire che questa cosa appartiene a noi”.