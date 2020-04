Elodie non sembra rinunciare al lusso nemmeno reclusa in casa in quarantena: la camicia griffata da oltre mille euro postata sui social

Il lungo periodo di quarantena da Coronavirus è parecchio duro un po’ per tutti. Dopo quasi un mese di isolamento forzato, ci si sente infatti più stressati e anche molto confusi, soprattutto per il futuro del contagio nonché per l’eventuale prosieguo delle misure restrittive decise dal Governo. Anche i Vip, come spesso abbiamo mostrato, si trovano in questa stessa situazione, ma cercano in qualche modo di mantenersi positivi sui social, così da essere da esempio a tutti i loro ammiratori. In questo contesto anche Elodie Di Patrizi si mostra spesso online, sovente senza trucco o filtri fotografici. Tuttavia un particolare è stato notato dai suoi fan e riguarda per la precisione un outfit scelto di recente dalla cantante italo-creola.

Elodie, quarantena “di lusso”

Smesse dunque le tute o le felpe oversize, Elodie ha preferito puntare sul glamour anche in quarantena.

Indossando infatti un abito-camicia firmato Versace, la splendida artista ha così sfoggiato un modello di seta della collezione primavera-estate 2018 del noto marchio di moda.





Visualizza questo post su Instagram Sgualcita Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 2 Apr 2020 alle ore 4:56 PDT

Immortalatasi in primo piano, del prezioso capo si intravedono per la verità solo maniche e lo scollo. Tuttavia la cosa certa è che il prezzo di questo capo è davvero stratosferico. Si parla infatti di oltre mille euro, che possono arrivare a 800 euro su alcuni siti che lo propongono in sconto, visto il modello ormai superato. La cifra non è chiaramente alla portata di tutti, ma alla bella Elodie piace mostrare il lusso anche in quarantena, apparendo più glamour che mai.