Giancarlo Magalli ha mosso apertamente delle critiche contro la collega Barbara D'Urso: ecco di cosa si tratta

Giancarlo Magalli non è di certo quello che può definirsi un fan di Barbara D’Urso. Il giornalista capitolino ha del resto dimostrato più volte negli anni di esserne anzi un convinto “oppositore”. Il conduttore di Rai Due aveva di fatto già lanciato diverse accuse alla collega dell’azienda concorrente. Nello specifico, aveva affermato che Carmelita fa una televisione basata sull’esagerazione, sulla speculazione delle lacrime e sui falsi sentimenti.

Giancarlo Magalli commenta la preghiera

Nel corso dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli è dunque tornato nuovamente all’attacco della presentatrice partenopea. Ha infatti preso di mira i noti tutorial di Barbarella, deridendoli pubblicamente. Come se ciò non bastasse, l’autore romano è tornato a punzecchiare nuovamente la D’Urso nel corso di una recente intervista rilasciata a un noto quotidiano nazionale.

Magalli ha così voluto dire la sua in merito alla tanto chiacchierata preghiera fatta in diretta da Barbara D’Urso con Matteo Salvini. “Prego che cessino queste preghiere”, ha commentato il giornalista, dichiarandosi apertamente nella fazione dei contestatori di questo gesto considerato fuori luogo.





Insomma, se non l’avessimo capito, Giancarlo Magalli non le manda certo a dire. A puro titolo di esempio, ricordiamo l’ormai storica lite con Adriana Volpe, che ancora oggi tiene banco sia in tv sia sui social. Di recente, ad ogni modo, il presentatore ha rivolto delle parole di vicinanza alla sua ex collega, dicendosi pronto a risolvere presto i loro screzi.