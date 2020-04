L'ex tentatore ed ex gieffino Ivan Gonzalez è stato pesantemente criticato dai fan di non rispettare la quarantena: la replica del modello

Nelle scorse ore l’ex tentatore Ivan Gonzalez ha annunciato suoi social il suo ritorno in Spagna. Il modello ha pertanto pubblicato una foto che lo ritrae con la mascherina e una tuta molto simile a quella che dovrebbe essere indossata dai medici in questo periodo. Il commento dell’ex gieffino a corredo dello scatto ha però fatto indignare non pochi fan. Vediamo dunque nel dettaglio il motivo di questa contestazione.





“Outfit da Coronavirus. È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda che la vita degli altri dipende anche da noi”. Così recita la didascalia di Ivan Gonzalez, pubblicata in spagnolo sotto alla foto in tenuta da quarantena. Sotto al post dell’ex tronista di Uomini e Donne sono però subito apparse numerose critiche da parte di fan e utenti in generale.

Qualcuno l’ha quindi accusato di non rispettare le direttive nazionali, mentre altri lo hanno attaccato per il tipo di indumenti che indossava. “Sanitari disperati e non attrezzati lavorano con sacchi dell’immondizia improvvisati senza poter avere quella tutta che indossi”, ha per esempio sottolineato qualcuno.

Ivan Gonzalez: il post sotto accusa

Ivan Gonzalez ha dunque replicato spiegando che è dovuto tornare a Madrid per questioni di lavoro, ma che anche lì starà chiuso in casa. Ecco dunque il post incriminato: