Rita Dalla Chiesa è stata pesantemente accusata sui social dopo aver pubblicato un post su Instagram: le critiche dei fan

Rita Dalla Chiesa è apparsa di recente molto attiva sui social. Anche lei, come tutti, è di fatto costretta a stare a casa per via dell’emergenza Coronavirus. Così come tanti altri suoi colleghi, anche l’ex moglie di Fabrizio Frizzi si trova dunque spesso a invitare tutti a comportarsi con giudizio e senso civico. Con dirette sui social o dei semplici post, l’ex padrona di casa di Forum cerca dunque di lanciare un unico messaggio, ossia quello di restare a casa.

Intanto, tuttavia, Rita Dalla Chiesa è ancora impegnata nella messa in onda di Italia Sì, insieme a Marco Liorni ed Elena Santarelli. Proprio prima di presentarsi nella nota trasmissione di casa Rai, la 72enne nativa di Casoria è però stata pesantemente insultata sui social. Ecco dunque cosa è successo nel dettaglio.

Rita Dalla Chiesa criticata sui social

Prima di iniziare Italia Sì, Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli si sono preparate insieme nei camerini.

Considerata però l’emergenza sanitaria che detta l’obbligo di stare a distanza di almeno un metro dagli altri, chi fa spettacolo dovrebbe al momento arrangiarsi da solo nel trucco e nel parrucco. Questo è proprio quello che hanno effettivamente fatto le due donne, cercando però di sdrammatizzare la situazione.





Prima della diretta, le due colleghe e amiche si sono dunque truccate e pettinate da sole. Tuttavia Rita Dalla Chiesa ha domandato l’aiuto della collega per sistemarsi in capelli. Con tanto di mascherina e guanti, Elena Santarelli è dunque andata in suo soccorso, ma il gesto, seppure in buona fede, non è stato apprezzato dai fan. Subito sui social sono iniziati a piovere insulti contro la conduttrice, tacciandola di non dare il buon esempio che tanto sottolinea agli altri.