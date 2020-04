Mahmood ha raccontato la sua quarantena in casa con la mamma: le parole del cantante sulla convivenza non tutta "rosa e fiori"

Anche Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, ha deciso di raccontare come sta passando la sua quarantena in tempi di Coronavirus. “Sono giorni tutti uguali. Mi alzo tardissimo, rispondo alle mail, gioco un po’ e poi mi dedico alla scrittura”. Così ha di fatto precisato il cantante diventato celebre a livello nazionale con il brano sanremese Soldi. Al momento l’artista si trova chiuso in casa con la mamma, mentre pare aver già scritto un nuovo brano dal titolo Eternantena, che ha pubblicato su YouTube.

Mahmood, quarantena battibeccante

La convivenza con la mamma, come raccontato dallo stesso Mahmood, non è però sempre tutta rosa e fiori. “Ogni tanto ci scanniamo, ma abbiamo trovato un nostro ritmo. Tutti e due ci alleniamo, ma a giorni alterni”. La donna, 57 anni, pare essere fissata coi dolci, nonché una cuoca provetta.

Anche il cantante, ad ogni modo, sembra cimentarsi ogni tanto ai fornelli: “Cucino cose basiche, come uova, insalate e bistecche”. Sempre in riferimento alla convivenza forzata, il musicista ha inoltre affermato: “È difficile perché abbiamo ritmi sballati. Io vado a letto all’una e mi addormento alle cinque, poi mi sveglio alle due e faccio colazione, mentre lei pranza. Ho un fuso americano, ma mi dà fastidio svegliarmi tardi, sento la mancanza del tempo perduto”.





Musica a pare, a tenere compagnia a Mahmood c’è anche la televisione: “Più che altro serie su Netflix. Una delle ultime è Elite, che parla di un omicidio ai tempi del college”. Per finire, il cantante ha ribadito la necessità di resistere in questi tempi difficili. “Abbiamo la responsabilità di rispettare quelli che rischiano la vita tutti i giorni […].

Bisogna aspettare e rispettare, la gente sta morendo. Alla fine, in casa, siamo come bambini che non sono mai felici”.