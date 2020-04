Gianni Morandi è stato aspramente preso di mira sui social per via di una foto con la mascherina: le critiche mosse al cantante

Gianni Morandi ha recentemente pubblicato una foto su Instagram dove indossa una mascherina. Tuttavia i follower hanno iniziato a sommergerlo di critiche proprio per via di questo presidio medico. “Abituiamoci a vederci tutti così…”, scrive di fatto il cantante di Monghidoro a commento dello scatto, ma ai fan qualcosa non torna.

Gianni Morandi: la mascherina della discordia

“Gianni questa maschera non va bene… Devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci. #staiacasa”: questo è ad esempio uno dei messaggi comparsi sotto al post dell’artista, mentre molti altri utenti hanno ribadito come le mascherine con la valvola siano “egoiste”. In effetti quello indossato da Morandi sembra essere un dispositivo FFP2 o FFP3, ovverosia dotato di valvola che filtra le particelle in entrata ma non quelle in uscita.

In questo modo si proteggerebbe solo chi lo indossa e non chi gli sta attorno.

Visualizza questo post su Instagram Abituiamoci a vederci tutti così… #coronavirus # mascherina #fotodianna Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official) in data: 8 Apr 2020 alle ore 3:35 PDT

A onor del vero, dobbiamo sottolineare che è molto difficile trovare mascherine, di qualunque tipo siano. Lo hanno fatto presente anche alcuni ammiratori del musicista, come ad esempio un fan che ha precisato: “Adesso tutti esperti di mascherine. Ma lo sapete che quelle dette “altruiste” non si trovano nemmeno col binocolo?”. Diciamo dunque che in questo caso è il messaggio che conta, ossia quello di proteggerci sempre bene per evitare il più possibile il contagio da Covid-19.