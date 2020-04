Nella serata di venerdì 10 aprile 2020 è andata in onda la Via Crucis, il primo film della saga di Twilight e Quasi Amici: i dati sugli ascolti.

I dati Auditel sugli ascolti della serata di venerdì 10 aprile 2020 hanno premiato la Via Crucis presieduto dal Papa che ha interessato 7.927.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 andava in onda Quasi Amici, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.313.000 spettatori con uno share del 12.2%. Infine, su Italia 1 andava in onda il primo film della saga di Twilight, seguito da 2.194.000 spettatori (7.6%).

Ascolti venerdì 10 aprile 2020

Durante l’emergenza coronavirus, non essendo possibile seguire le celebrazioni pasquali nelle Chiese, gli italiani hanno optato per la via Crucis di Papa Francesco da Piazza San Pietro. Negli ascolti tv di venerdì 10 aprile, infatti, Rai 1 ha ottenuto l’attenzione di 7.927.000 spettatori pari al 25.6% di share.

A seguire la seconda parte di Corona di Spine – Porta a Porta Speciale Venerdì Santo è stato visto da 2.885.000 spettatori (12.4%).

Su Canale 5 Quasi amici ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.313.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai 2, invece, 90 minuti in paradiso ha interessato 1.219.000 spettatori (pari al 4.3% di share). Italia1 trasmetteva Twilight e ha intrattenuto 2.194.000 spettatori (7.6% di share). Su Rai3 L’albero degli zoccoli ha raccolto 1.381.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete4 Il re dei re totalizza 1.245.000 spettatori con il 5.1% di share.





Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.381.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 581.000 spettatori (2%). Infine, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 394.000 spettatori con l’1.3%.