I ballerino di Amici Elena D’Amario e Alessio La Padula formano davvero una coppia? Gli indizi che paiono confermare tale eventualità

Elena D’Amario e Alessio La Padula stanno davvero insieme? Secondo alcuni siti di gossip i due ballerini di Amici sarebbero felicemente nonché segretamente innamorati. Ogni più recente indizio confermerebbe del resto tale ipotesi, tanto da scatenare insistenti voci a riguardo.

Elena e Alessio: i romantici indizi

Il primo indizio della loro liaison pare essere un gioiello che i due avrebbero mostrato in più di un’occasione sui social. Si tratta nello specifico dello stesso anello rosso che entrambi indossano sempre. Che possa dunque essere il segno di un loro legame affettivo?

Il secondo indizio scovato dai più attenti si riferirebbe invece a una storia pubblicata da entrambi su Instagram. Come riportato da “Il Giornale”, tale post recita così: “Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare.

Che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare. Che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare”.





Il terzo e ultimo indizio sarebbero infine alcuni scatti pubblicati sempre sul noto social network, che testimonierebbero come i due stiano passando la quarantena insieme. A tali indizi si affiancherebbe poi un’intervista rilasciata da Alessio qualche tempo fa al settimanale “In Famiglia”. Riferendosi appunto a Elena D’Amario, il giovane aveva allora affermato che avrebbe fatto di tutto per conquistarla. “Sono sicuro che prima o poi ci riuscirò. Anzi, spero che legga questa intervista, così saprà meglio le mie intenzioni! Voglio Elena, e se proprio non sarà lei, vorrei che la mia dolce metà fosse esattamente come lei”.