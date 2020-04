Mara Venier ha rilasciato una dichiarazione decisamente spiazzante: la popolare conduttrice potrebbe abbandonare la Rai il prossimo anno

Mara Venier ha realizzato poche ore fa una nuova diretta su Instagram in compagnia della giornalista Mariella Milani. La presentatrice ha così avuto modo di rispondere a diverse domande relative nello specifico al suo lavoro in casa Rai. Tra di esse, quella che ha generato un grande quanto inaspettato sgomento è stata quella concernente il suo futuro nell’azienda di Stato. Cos’ha dunque rivelato la frizzante conduttrice veneta per lasciare interdetti tutti i suoi ammiratori?

Senza troppe esitazioni, Mara Venier ha manifestato apertamente le forti criticità incontrate negli ultimi tempi per condurre un programma quale è Domenica In. Proprio per tale motivo, è molto probabile che la signora di casa Rai potrebbe decidere di non esserci nella prossima stagione dello show pomeridiano del primo canale.

Mara Venier lascerà la Rai?

Il pubblico sarebbe del resto molto amareggiato da questa possibile scelta della conduttrice, visto che la ama e la apprezza per la sua schiettezza e solarità.

La donna si è di fatto sempre mostrata molto genuina e sincera in ogni contesto. Doti che peraltro ha dimostrato per l’ennesima volta anche nella suddetta diretta social con la giornalista del TG2.





Mara Venier ha pertanto sottolineato come lavorare in Rai sia una cosa molto difficile e impegnativa. Nell’ultimo periodo, del resto, lei stessa non ha esitato a palesare le proprie difficoltà, a seguito delle quali dal prossimo anno potrebbe anche decidere di dedicarsi a tutt’altro. Pur non sapendo ancora nello specifico cosa aspettarsi dal futuro, molto probabilmente si dedicherà a godersi la vita, soprattutto dal lato personale e famigliare.