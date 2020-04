Uomini e Donne torna in Tv senza Tina Cipollari: i motivi

A causa dell'emergenza Coronavirus Uomini e Donne è stato "stravolto". Tutto quello che cambierà nei nuovi episodi.

A quanto pare Uomini e Donne riprenderà presto il via nonostante l’emergenza Coronavirus, e all’interno del programma sarebbero stati apportati importanti cambiamenti proprio per cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio. Tra gli assenti al programma anche l’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne senza Tina

Secondo indiscrezioni il 20 aprile riprenderà il via Uomini e Donne e a quanto sembra per rispettare le misure restrittive imposte per cercare di contenere l’epidemia, lo show subito importanti cambiamenti. Il primo riguarda gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che, a quanto pare, saranno le due grandi assenze delle nuove puntate del programma. Nello versione Over dello show Maria De Filippi avrebbe invece deciso di avere al suo fianco Gemma Galgani e Giovanna Abate ma per il momento sulla questione non esistono conferme.





Nuove disposizioni anche per quanto riguarda i partecipanti allo show: tronisti e corteggiatori non potranno avere alcun tipo di contatto fisico e quindi i loro incontri potranno svolgersi solo a debita distanza, senza effusioni in diretta Tv.

Insomma, il programma potrebbe essere completamente “stravolto” dalle misure restrittive, ma del resto Maria De Filippi è stata la prima a dirsi assolutamente concorde con quanto stabilito dal governo e dalla sanità per cercare di far fronte all’epidemia.

Prima che le nuove puntate del programma vengano mandate in onda dovranno essere trasmesse le ultime puntate registrate e che nei primi giorni di emergenza erano state sospese (sollevando non poche polemiche).