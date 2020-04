Perché Karina Cascella ha lasciato Uomini e Donne? I motivi

Karina Cascella ha svelato i motivi che l'avrebbero spinta a lasciare per sempre Uomini e Donne.

Karina Cascella è stata presenza fissa a Uomini e Donne per moltissimo tempo mai poi, improvvisamente, ha deciso di addire addio al programma. L’opinionista ha spiegato i motivi dietro al suo abbandono del dating show di Maria De Filippi.

Karina Cascella: l’addio a Uomini e Donne

Come mai Karina Cascella ha detto per sempre addio al trono di Maria De Filippi? In tanti hanno adorato i modi sarcastici dell’opinionista, e ancora oggi sono in tanti a chiederle il perché del suo abbandono al programma. A svelare i motivi è stata la stessa Karina Cascella, che ha rivelato di aver rinunciato al programma per poter stare maggiormente accanto a sua figlia Ginevra, nata proprio nel periodo in cui era opinionista del dating show.





“In realtà è stata una serie di coincidente.

Nel 2008 fui chiamata a partecipare alla Talpa. Maria mi disse: “Vai, vinci e torna”, e così fu (…) ma ero rimasta incinta di Ginevra e nata lei sono tornata a Uomini e Donne dopo due anni. Però facevo fatica a fare Roma-Milano (…) ho scelto di stare con la mia bambina”, ha dichiarato Karina Cascella che, nonostante tutto, oggi continua a mantenere ottimi rapporti con la “big family” del dating show.

Lei stessa ha ammesso che si sentirebbe frequentemente con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia ma che, tra i suoi sogni, ci sarebbe uno show in prima serata e magari anche una co-conduzione. Karina riuscirà ad esaudire i suoi desideri? Per il momento, sui social, la sua lingua pungente le ha permesso di guadagnare migliaia di fan.