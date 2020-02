Raffaella Mennoia, preziosa collaboratrice di Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha perso il suo papà: il lutto annunciato sui social

Un grande lutto ha colpito Raffaella Mennoia, storica quanto apprezzata autrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi. È infatti venuto a mancare nelle scorse ore il padre dell’ex postina di C’è posta per te. La stessa Raffaella lo ha reso noto sui social network, dove ha voluto salutare in maniera pubblica l’amato genitore. Nei mesi scorsi la Mennoia aveva già palesato la malattia del padre, aggravatasi molto nell’ultimo periodo.

Raffaella Mennoia ricorda suo padre

La situazione ha profondamente segnato l’autrice di Canale 5, fidanzata da tempo con l’artista marziale Alessio Sakara, a sua volta co-conduttore di Tu Si Que Vales. Raffaella è stata tuttavia legata per diversi anni al bel Jack Vanore, ex tronista e oggi opinionista del dating show mariano. Anche lui, dunque, ha subito mandato un messaggio di cordoglio all’ex compagna.

Visualizza questo post su Instagram Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “VOGLIO PAPÀ” adesso come allora ripeto la stessa frase..Spero ci incontreremo in altri mondi ciao Papà’ la tua Gypsy Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia) in data: 10 Feb 2020 alle ore 10:16 PST

Il post pubblicato dalla stessa Raffaella è tuttavia quello che lascia davverro tanta tristezza nel cuore.

“Quando ero piccola a ogni pianto disperato ripetevo voglio papà. Adesso come allora ripeto la stessa frase… Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao papà, la tua gipsy”. Questo dunque il messaggio della Mennoia apparso poco fa su Instagram. Come ovvio, l’autrice ha ricevuto molti like da parte di amici e collaboratori, tra i quali, come detto, anche quello dell’ex fidanzato Jack, che ha conosciuto bene il padre della donna. “Sarà sempre con te…”, ha fatto sapere lui, cercando di darle tutto il proprio appoggio in questo momento così delicato e doloroso.