Il gesto della Regina Elisabetta per il compleanno di Archie

Archie Harrison spegne la sua prima candelina e la Regina Elisabetta avrebbe già in mente un piano per festeggiarlo.

Il 6 maggio 2020 il piccolo Archie Harrison spegnerà la sua prima candelina e a quanto pare ad attenderlo vi saranno ben 2 feste di compleanno. Per festeggiare il nipotino la Regina Elisabetta avrebbe fatto un gesto inaspettato nei confronti di Meghan e Harry.

Il compleanno di Archie Harrison

Il piccolo di Harry e Meghan compie il suo primo anno, e ad attenderlo vi sarà una doppia festa: la prima a Malibu, in casa della nonna materna Doria Ragland. La seconda invece – Coronavirus permettendo – si terrà a Londra e più precisamente a Buckingham Palace, dove la Regina Elisabetta avrebbe acconsentito ai festeggiamenti in giardino per i due ex duchi e il resto della famiglia. Non si tratta dell’unico compleanno Reale in vista della primavera: il 23 aprile è nato il piccolo Louis, terzo genito di Kate e William, mentre il 2 maggio la Principessa Charlotte spegnerà 5 candeline.

Il 21 aprile invece sarà proprio Her Majesty a festeggiare il suo 94esimo compleanno, ma si da il caso che attualmente la Regina sia nella sua residenza privata a Balmoral ed è improbabile che la lasci prima che l’emergenza finisca.





Durante queste settimane suo figlio, il Principe Carlo, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus, ma fortunatamente è guarito senza conseguenze. Harry e Meghan sono volati negli Stati Uniti e sembra che l’ex duchessa del Sussex non abbia neanche acconsentito a lasciar tornare il marito in Inghilterra una volta apprese le condizioni del padre, proprio per scongiurare eventuali contagi. La famiglia riuscirà a davvero a riunirsi nonostante l’epidemia?