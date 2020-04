Salvo Veneziano travolto di nuovo da una bufera per l'ennesima frase contro Elisa De Panicis: cos'è successo.

Salvo Veneziano è tornato ad aprire la polemica che lo ha investito durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino era stato squalificato per aver pronunciato frasi violente contro Elisa De Panicis e adesso che sui social è spuntato un video dell’influencer completamente senza veli, ha deciso di riprendere in mano il discorso.

Salvo Veneziano intraprenderà azioni legali?

Dopo la squalifica, le scuse e le minacce che lui stesso avrebbe ricevuto per aver pronunciato frasi dai toni violenti contro Elisa De Panicis, Salvo Veneziano ha scritto un lungo post via social in cui è tornato a prendersela con l’ex gieffina e con il Gf Vip. L’highlander del Grande Fratello ha anche fatto capire che per fortuna avrebbe “un bravo avvocato“, segno forse che voglia intraprendere le azioni legali contro qualcuno?

A quanto pare a far infuriare Salvo dopo la bufera che lo ha travolto sarebbe stato un video senza veli postato proprio da Elisa De Panicis, e che secondo Salvo suffragherebbe proprio le affermazioni da lui dette contro l’influencer (seppure con modo scherzoso, perché per giustificarsi disse proprio che “aveva scherzato”).

“La mia domanda è una: Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram?”, ha chiesto Salvo in maniera retorica a Elisa De Panicis.

Dopo il suo messaggio l’ex gieffino è stato nuovamente travolto dalle critiche e c’è chi gli ha fatto notare che il fatto che Elisa abbia condiviso uno scatto senza veli non significa che le sue frasi siano giustificabili.